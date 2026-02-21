PacifiCorp, qui appartient à Berkshire, paie 575 millions de dollars pour régler les plaintes du gouvernement américain concernant les incendies de forêt

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Les États-Unis accusent les lignes électriques de PacifiCorp d'être à l'origine de six incendies de forêt

*

PacifiCorp nie toute responsabilité et affirme que le règlement apporte des certitudes

*

L'entreprise doit faire face à des milliards de dollars de plaintes privées

(Ajout d'un commentaire de l'avocat des plaignants privés qui poursuivent PacifiCorp, paragraphe 14) par Jonathan Stempel

PacifiCorp, une compagnie d'électricité appartenant à Berkshire Hathaway BRKa.N , a accepté de payer 575 millions de dollars pour résoudre les réclamations du gouvernement américain liées à six incendies de forêt en Oregon et en Californie qui ont brûlé près de 290 000 acres de terres fédérales, a déclaré le ministère américain de la Justice vendredi.

Le règlement met fin aux plaintes selon lesquelles PacifiCorp aurait fait preuve de négligence en permettant à ses lignes électriques de déclencher les incendies.

Cinq des incendies - Archie Creek, Echo Mountain Complex, Slater, South Obenchain et 242 - ont débuté pendant le week-end de la fête du travail en septembre 2020, brûlant environ 250 000 acres de terres fédérales. Le sixième incendie, McKinney, a débuté en juillet 2022 et a brûlé 39 000 acres de terres fédérales.

PacifiCorp a nié toute responsabilité en acceptant le règlement. La compagnie d'électricité basée à Portland, dans l'Oregon, a accepté de payer plus de 2,2 milliards de dollars aux victimes des incendies de forêt, y compris le règlement de vendredi.

Ryan Flynn, président de l'unité Pacific Power de la compagnie, a déclaré que le règlement reflétait "notre engagement continu à résoudre toutes les réclamations raisonnables" liées aux incendies de l'Oregon et de la Californie, tout en "apportant une certitude aux clients et en progressant vers une compagnie financièrement saine".

Le ministère de la justice avait poursuivi PacifiCorp en décembre 2024 pour récupérer les pertes liées aux incendies de forêt et, selon la compagnie d'électricité, demandait plus de 900 millions de dollars.

PACIFICORP EST CONFRONTÉE À DES PROBLÈMES DE LIQUIDITÉS

Les litiges liés aux incendies de forêt, qui concernent principalement les propriétaires et les entreprises, ont mis à rude épreuve les liquidités et la cote de crédit de PacifiCorp.

La compagnie a déclaré en novembre qu'elle était confrontée à 55 milliards de dollars de réclamations suite aux incendies qui ont brûlé plus de 2 000 structures et 500 000 acres dans l'Oregon et le nord de la Californie.

Le 17 février, PacifiCorp a accepté de vendre une grande partie de ses actifs dans l'État de Washington à Portland General Electric POR.N pour 1,9 milliard de dollars afin de renforcer ses liquidités.

Le ministère de la justice a déclaré que le paiement de 575 millions de dollars contribuerait à couvrir les coûts de la lutte contre les incendies et permettrait au Forest Service et au Bureau of Land Management de restaurer certaines terres brûlées.

Il s'agit d'un juste équilibre qui permet de couvrir les coûts importants de la lutte contre les incendies et la perte de ressources naturelles sans empêcher PacifiCorp d'offrir de l'électricité à des prix équitables", a déclaré Adam Gustafson, principal assistant du procureur général.

L'ENTREPRISE DE SERVICES PUBLICS CHERCHE À ANNULER L'ACTION COLLECTIVE SUR LES INCENDIES DE FORÊT

Environ 52 milliards de dollars de la responsabilité potentielle de PacifiCorp en matière d'incendies de forêt proviennent de procès privés intentés par des propriétaires et des entreprises de l'Oregon qui affirment que le fait que la compagnie n'ait pas coupé les lignes électriques pendant une tempête de vent a provoqué quatre des incendies de septembre 2020 dans cet État.

Le 4 février, PacifiCorp a demandé à la cour d'appel de l'Oregon d'annuler la certification d'une action collective pour ces incendies et d'empêcher les victimes d'obtenir des dommages-intérêts pour détresse émotionnelle. La cour n'a pas encore statué.

"Le manuel de PacifiCorp consiste à éviter à tout prix de rendre des comptes jusqu'à ce qu'on lui force la main, comme ce fut le cas ici", a déclaré Nick Rosinia, un avocat des victimes des incendies, dans un courriel. "Nous constatons la même chose dans leur stratégie de litige contre les habitants de l'Oregon."

Berkshire, dont le siège se trouve à Omaha, au Nebraska, a acheté PacifiCorp pour 5,1 milliards de dollars en 2006.

La société mère de l'entreprise est Berkshire Hathaway Energy, dont l'ancien directeur Greg Abel a succédé à Warren Buffett à la tête de Berkshire le 1er janvier. Warren Buffett reste président du conseil d'administration de Berkshire.