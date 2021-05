Pacific AM recrute un gérant spécialiste de la santé d' Axa IM

(NEWSManagers.com) - Dani Saurymper, gérant du fonds Axa Framlington Longevity Economy, va rejoindre Pacific Asset Management en juillet. Il sera basé à Londres, dans les nouveaux bureaux de la société de gestion indépendante gérant 2,5 milliards de dollars.

Dani Saurymper est aussi gérant du fonds Axa Framlington Health Fund et responsable de la recherche sur la santé, le vieillissement et le mode de vie d' Axa IM Framlington Equities. Il a 20 ans d' expérience dans le secteur de la santé. Avant de rejoindre Axa IM en 2015, il travaillait chez Barclays Capital en tant qu' analyste actions senior couvrant la santé en Europe. Il a aussi officié chez Nomura et Goldman Sachs.

Chez Pacific AM, Dani gérera un fonds actions monde qui sera lancé prochainement pour lui. Il devrait tourner autour des thèmes de l' économie de l' allongement de la durée de vie, de l' évolution démographique et des changements sociaux liés à l' aspiration à un monde plus durable.

" L' allongement de la durée de vie modifie les sociétés du monde entier et constitue sans doute la plus grande transformation sociale, économique et politique de ce siècle. Elle aura des répercussions importantes sur notre mode de vie et de travail et sur ce que nous ferons une fois à la retraite " , a commenté Dani Saurymper.