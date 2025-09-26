Paccar va être soutenu par la décision de Donald Trump sur l'importation de camions

(AOF) - Paccar est attendu en forte hausse (+7,40 %) à l’ouverture de Wall Street. Le titre du fabricant de camions est soutenu par une décision de Donald Trump. Sur son réseau social Truth, le président des États-Unis a annoncé l’imposition des droits de douane supplémentaires de 25%, dès le 1er octobre, sur tous les " gros camions " fabriqués ailleurs dans le monde et importés aux États-Unis. Avec cette décision, Donald Trump souhaite protéger les constructeurs américains de poids lourds " de la concurrence extérieure déloyale ".

AOF - EN SAVOIR PLUS