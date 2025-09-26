 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 845,25
+0,64%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Paccar va être soutenu par la décision de Donald Trump sur l'importation de camions
information fournie par AOF 26/09/2025 à 14:19

(AOF) - Paccar est attendu en forte hausse (+7,40 %) à l’ouverture de Wall Street. Le titre du fabricant de camions est soutenu par une décision de Donald Trump. Sur son réseau social Truth, le président des États-Unis a annoncé l’imposition des droits de douane supplémentaires de 25%, dès le 1er octobre, sur tous les " gros camions " fabriqués ailleurs dans le monde et importés aux États-Unis. Avec cette décision, Donald Trump souhaite protéger les constructeurs américains de poids lourds " de la concurrence extérieure déloyale ".

AOF - EN SAVOIR PLUS

Automobile / Equipementiers

Valeurs associées

PACCAR
95,5700 USD NASDAQ 0,00%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN )
    Légère baisse du nombre de chômeurs (catégorie A) en août
    information fournie par Boursorama avec AFP 26.09.2025 15:19 

    Le nombre de demandeurs d'emploi inscrits à France Travail en catégorie A (sans activité) affiche une légère baisse (-0,3%) en août par rapport au mois précédent, selon les données publiées vendredi par le service statistique du ministère du Travail (Dares). En ... Lire la suite

  • ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / BILL PUGLIANO )
    Voitures électriques : Volkswagen suspend la production dans deux usines
    information fournie par Boursorama avec AFP 26.09.2025 15:18 

    Le premier constructeur européen Volkswagen va suspendre de façon temporaire la production dans deux sites allemands consacrés aux modèles électriques, en réaction à une demande moins forte que prévu, a appris l'AFP vendredi. Volkswagen "interrompra la production ... Lire la suite

  • sanofi 2 (Crédit: / Wikimedia Commons)
    Sanofi lance une offre mensuelle pour les diabétiques américains
    information fournie par AOF 26.09.2025 15:07 

    (AOF) - Sanofi a annoncé l’extension de son programme d’accessibilité financière sur son programme « Insulins Valyou Savings ». À partir du 1er janvier 2026, le programme du laboratoire français permettra aux patients américains, disposant d’une ordonnance valide, ... Lire la suite

  • louis-vuitton, vitrine, enseigne, entreprise, lvmh 2 (Crédits: Unsplash - Mal Querrer)
    Un rebond des valeurs du luxe possible d’ici la fin de l’année ?
    information fournie par Café de la Bourse 26.09.2025 14:50 

    Café de la Bourse analyse pourquoi la dynamique du secteur du luxe s'essouffle en 2025, quels leviers de croissance pourraient relancer l'industrie et si investir en Bourse dans le luxe via le meilleur courtier en ligne, le meilleur compte titres ou le meilleur ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank