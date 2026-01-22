 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

P&G chute après avoir manqué les estimations de ventes nettes pour le deuxième trimestre
information fournie par Reuters 22/01/2026 à 14:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 janvier - ** Les actions de Procter & Gamble PG.N , le géant des biens de consommation, chutent de 1,4 % à 144,04 $ avant le marché

** Les ventes nettes de l'entreprise au 2ème trimestre s'élèvent à 22,21 milliards de dollars, soit un peu moins que les estimations des analystes qui tablaient sur 22,28 milliards de dollars - données LSEG

** La société affiche un bénéfice par action trimestriel de 1,88 $ par rapport aux estimations de 1,86 $

** La marge brute de base de Co diminue pour le cinquième trimestre consécutif, en partie à cause des tarifs douaniers et des investissements dans des emballages de tailles différentes pour attirer les ménages à faible revenu

** P&G réduit son objectif de croissance annuelle du BPA net à une fourchette comprise entre 1 % et 6 %, contre 3 % à 9 % précédemment

** En 2025, P&G a chuté d'environ 14 %

Valeurs associées

PROCTER&GAMBLE
146,020 USD NYSE 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank