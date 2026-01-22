P&G chute après avoir manqué les estimations de ventes nettes pour le deuxième trimestre

22 janvier - ** Les actions de Procter & Gamble PG.N , le géant des biens de consommation, chutent de 1,4 % à 144,04 $ avant le marché

** Les ventes nettes de l'entreprise au 2ème trimestre s'élèvent à 22,21 milliards de dollars, soit un peu moins que les estimations des analystes qui tablaient sur 22,28 milliards de dollars - données LSEG

** La société affiche un bénéfice par action trimestriel de 1,88 $ par rapport aux estimations de 1,86 $

** La marge brute de base de Co diminue pour le cinquième trimestre consécutif, en partie à cause des tarifs douaniers et des investissements dans des emballages de tailles différentes pour attirer les ménages à faible revenu

** P&G réduit son objectif de croissance annuelle du BPA net à une fourchette comprise entre 1 % et 6 %, contre 3 % à 9 % précédemment

** En 2025, P&G a chuté d'environ 14 %