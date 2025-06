Oxurion signe une lettre d'intention pour l’acquisition projetée d'une CRO de services précliniques en microbiologie afin de se diversifier et de renforcer sa présence en région toulousaine

Louvain, Belgique, 19 juin 2025 à 8h30, Oxurion NV (Euronext Bruxelles : OXUR), annonce la signature d’une lettre d’intention (LOI) d’’acquisition de 70 % du capital d’une société spécialisée dans les services précliniques en microbiologie appliquée à la santé humaine et animale, aux dermocosmétiques et aux nutraceutiques. Cette acquisition projetée s’inscrit dans la stratégie d’Oxurion visant à diversifier et étendre son champ d’expertise et renforcerait par la même occasion sa présence dans l’écosystème toulousain des CRO.



Structuration de la transaction

• Oxurion prévoit d'acquérir 70 % du capital de la société cible. En 2024, la société a réalisé 1 M€ de Chiffre d’Affaires (en croissance de 64% par rapport à 2023 établit à 0,6 M€).

• La société a réalisé un EBITDA de -174K€ en 2023 et +156K€ en 2024.

• Pour 2025, la société projette un CA de 1,6M€, et un EBITDA de 250K€.

• La transaction valorise la société cible à 750 000 € sur une base 100 %. Le montage financier comprend un paiement initial de 525 000 € qui serait versé lors du closing de l’opération, suivi d’un complément de prix conditionné à la performance structuré de la manière suivante :

o Un maximum de 1,5 M€ un an après le closing si l’EBITDA sur la période des 12 mois post-closing atteint 350 K€ ;

o Un maximum de 0,6 M€ la seconde année après le closing si l’EBITDA sur la période des 12 mois précédents atteint 500 K€.



Retrouvez l'intégralité de ce communiqué, ci-joint :