Oxurion publie ses résultats du premier semestre 2024

Louvain, Belgique – 30 Septembre, 2024 – 18:00 CET - Oxurion NV (Euronext Brussels: OXUR), entreprise biopharmaceutique basée à Louvain, a publié aujourd’hui ses résultats financiers et opérationnels pour le semestre clos le 30 Juin 2024.





Le rapport semestriel est disponible dans la section ‘Investors’ du site Internet de la Société et peut également être téléchargé au format PDF (version anglaise).





À propos d'Oxurion



Oxurion (Euronext Bruxelles : OXUR) est engagée dans le développement de thérapies ophtalmiques standard de nouvelle génération pour le traitement des maladies de la rétine. Le siège social d'Oxurion se trouve à Louvain. De plus amples informations sont disponibles à l'adresse suivante www.oxurion.com



