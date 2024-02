OXURION : Nouvelle Orientation Stratégique et Financière mise en lumière

Louvain, BELGIQUE, 5 février 2024 07h00 CET - Oxurion NV (Euronext Bruxelles : OXUR), société biopharmaceutique dont le siège se trouve à Louvain, clarifie sa nouvelle stratégie.



« Effectivement, Oxurion, tout en poursuivant son programme de recherche préclinique, envisage activement des acquisitions stratégiques dans le secteur de la santé pour maximiser la valeur ajoutée. La compétence et l'expérience pointue de notre équipe de R&D, particulièrement dans des domaines clés tels que l'ophtalmologie, l'oncologie, l'immunologie, la cardiologie, la neurologie et la dermatologie, sont des atouts majeurs dans l'analyse et l'évaluation des opportunités d'investissement, qui pourront ainsi dépasser le cadre strict du secteur ophtalmologique. Alors que le programme de recherche préclinique sera, tout au long de l'année 2024, financé par le biais du programme de financement conclu avec Atlas (à des conditions, durant cette période, plus favorables qu'auparavant pour la Société, telles que précisées dans le communiqué du 28 décembre 2023), nous prévoyons de financer ces initiatives stratégiques par des financements adhoc avec des investisseurs à long terme. Pour autant, tout en visant une expansion ambitieuse, Oxurion reste dédiée à ses objectifs fondamentaux de recherche et de développement et ne se transformera pas en un SPAC (special purpose acquisition company) au sens classique », souligne Pascal Ghoson.



Retrouvez l'intégralité du communiqué ci-dessous :