Oxurion étend ses compétences pour répondre à la demande croissante de services de recherche clinique dédiés aux GLP-1 et aux peptides

Louvain, BELGIQUE – 2 juin 2026 – 18h00, Oxurion NV (Euronext Bruxelles : OXUR), annonce le lancement d'une offre de services dédiée aux thérapies GLP-1, aux traitements peptidiques et aux programmes de développement de biosimilaires. À travers sa filiale Axiodis, le Groupe propose désormais des services spécialisés en biométrie, gestion des données cliniques, biostatistique et flux de données de qualité réglementaire, spécifiquement adaptés au développement clinique fondés sur des peptides.



Les prévisions sectorielles de Fortune Business Insights et de Grand View Research projettent que le marché mondial des agonistes des récepteurs du GLP-1 dépassera les 150 milliards de dollars d'ici 2029.



Oxurion développe une plateforme européenne de recherche clinique différenciée par le biais d'acquisitions ciblées et de croissance organique. À travers sa filiale Axiodis, acquise en 2025, le Groupe fournit déjà des services de biométrie, de gestion des données cliniques et de biostatistique via sa plateforme propriétaire Exagis, déployée dans 12 pays et gérant plus de 7 000 dossiers patients.



En parallèle, Oxurion progresse sur un autre projet d'acquisition stratégique dans le secteur des CRO. Si elle se concrétise, cette transaction viendra compléter les capacités actuelles du Groupe en biométrie et gestion des données par une expertise en opérations cliniques et en monitoring de terrain.



Retrouvez l'intégralité du communiqué sur www.oxurion.com et ci-après :