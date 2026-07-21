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Oxurion élargit sa plateforme de recherche clinique grâce à un partenariat stratégique en biométrie entre Axiodis CRO et KYomed INNOV
information fournie par Boursorama CP 21/07/2026 à 08:00

Louvain, BELGIQUE – 21 juillet 2026 – 8h00, Oxurion NV (Euronext Bruxelles : OXUR), annonce que sa filiale Axiodis CRO a conclu un partenariat stratégique avec KYomed INNOV & CEISO, CRO française spécialisée dans la santé numérique et la recherche clinique sur les dispositifs médicaux. Dans le cadre de cette collaboration, Axiodis CRO fournira des services spécialisés de biométrie, incluant la gestion des données cliniques, la biostatistique, la programmation statistique, la conception des bases de données et la documentation des études, en soutien à plusieurs projets de développement clinique menés par KYomed INNOV & CEISO.

Un partenariat spécialisé en biométrie répondant à un besoin croissant du marché
Le développement clinique devient de plus en plus intensif en données, nécessitant des compétences solides en biométrie dès les premières phases de conception des études jusqu’au gel de la base de données et aux analyses statistiques. Si de nombreuses CRO proposent des services cliniques et opérationnels complets, maintenir en interne des équipes de biométrie hautement spécialisées demeure complexe et coûteux en ressources.

Daniel Laune, Président de KYomed INNOV & CEISO, a déclaré : « Le développement des technologies de santé innovantes repose de plus en plus sur une approche pluridisciplinaire associant excellence clinique, expertise réglementaire, management de la qualité et production de données robustes"

Retrouvez l'intégralité de ce communiqué sur www.oxurion.com

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