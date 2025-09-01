 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Oxurion confirme l'avancée des négociations relatives à sa stratégie de diversification de sa trésorerie ; un closing de l’opération est envisagé avant le 25 septembre 2025
information fournie par Boursorama CP 01/09/2025 à 18:00

Louvain, Belgique, 1er septembre 2025, 18h00, Oxurion NV (Euronext Bruxelles : OXUR), entreprise biopharmaceutique basée à Louvain, annonce que les négociations avec Atlas Special Opportunities autour de la convention de financement avancent de manière constructive. La société envisage un closing de l’opération avant le 25 septembre 2025, sous réserve de la finalisation de la documentation contractuelle et de l’obtention des autorisations requises.

À propos d'Oxurion
Oxurion (Euronext Bruxelles : OXUR) est une société spécialisée dans la prise de participation majoritaire dans des sous-traitants pharmaceutiques européens prometteurs. Oxurion a pour ambition de construire un groupe intégré de sous-traitants au service des acteurs du secteur de la santé. Le siège social d'Oxurion se trouve à Louvain. De plus amples informations sont disponibles à l'adresse suivante www.oxurion.com.

Contact
Oxurion NV
Pascal Ghoson, Chief Executive Officer
Pascal.ghoson@oxurion.com


Retrouvez l'intégralité de ce communiqué sur www.oxurion.com

