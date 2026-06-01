Oxurion - arrêt du projet de CRO française (LOI du 13/10/25) et priorité à la cible internationale (LOI du 19/03/26)

Louvain, BELGIQUE – 1er juin 2026 – 18h30 – Oxurion NV (Euronext Bruxelles : OXUR), société biopharmaceutique basée à Louvain, annonce avoir mis un terme aux discussions relatives au projet d'acquisition d'une participation majoritaire dans une Contract Research Organization (CRO) française, initialement communiqué le 13 octobre 2025 et dont la prolongation avait été annoncée le 27 février 2026.

À la suite des travaux de due diligence approfondis menés au cours des derniers mois pour analyser la structure et confirmer la solidité du business plan de la société cible, Oxurion a constaté que les conditions requises pour finaliser l'opération de manière satisfaisante et alignée avec les intérêts stratégiques et financiers du Groupe n'étaient pas réunies.

Le Groupe concentre pleinement ses efforts et ses ressources sur la poursuite des discussions exclusives relatives au projet d'acquisition d'une participation majoritaire dans une CRO internationale, opérant en Europe, en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, tel qu'annoncé le 19 mars 2026. Oxurion réaffirme sa volonté de bâtir une plateforme intégrée de premier plan dans le développement clinique, combinant expertise opérationnelle multi-pays et solutions avancées en sciences des données cliniques.



Retrouvez l'intégralité de ce communiqué sur le site www.oxurion.com