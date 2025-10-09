Oxurion annonce une mise à jour de sa stratégie d'investissement dans des actifs numériques

Louvain, BELGIQUE, 9 octobre 2025, 18h00 - Oxurion NV (Euronext Bruxelles : OXUR), annonce aujourd'hui que la finalisation du nouveau financement visant à investir dans des actifs numériques (Bitcoin et Ethereum), dont le closing avait été annoncé pour le 25 septembre 2025, est toujours en cours.



Les étapes administratives et de conformité (notamment KYC/AML) auprès des contreparties concernées, dont le fonds d’investissement et la plateforme d’exécution, ont nécessité des délais additionnels indépendants de la Société.

Les processus avancent favorablement, et la Société demeure pleinement confiante quant à la concrétisation de l’opération dans un horizon proche. Une communication sera faite dès la clôture effective de l'opération.



À propos d'Oxurion

Oxurion (Euronext Bruxelles : OXUR) est une société spécialisée dans la prise de participation majoritaire dans des sous-traitants pharmaceutiques européens prometteurs. Oxurion a pour ambition de construire un groupe intégré de sous-traitants au service des acteurs du secteur de la santé. Le siège social d'Oxurion se trouve à Louvain. De plus amples informations sont disponibles à l'adresse suivante www.oxurion.com.

