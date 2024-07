Oxurion annonce les résultats de l'Assemblée Générale Extraordinaire (AGE) du 4 juillet 2024 et convoque une nouvelle AGE pour le 24 juillet 2024

Louvain, BELGIQUE – 4 juillet 2024 – 18h00, Oxurion NV (Euronext Bruxelles : OXUR), entreprise biopharmaceutique basée à Louvain, informe ses actionnaires et le marché qu'en raison de l'absence du quorum de présence requis par la loi, l'Assemblée Générale Extraordinaire qui s'est tenue ce jour n'a pas pu délibérer, ni voter sur les points de l'ordre du jour.



Quorum de présence non atteint

Conformément aux dispositions du Code des sociétés et des associations, un quorum de présence de 50% des actions en circulation était nécessaire en vue de pouvoir délibérer sur les points de l'ordre du jour. Malgré les demandes de participation reçues, ce quorum n'a pas été atteint. Aussi, l’Assemblée n’a pas pu procéder aux votes.



Convocation d'une nouvelle Assemblée Générale Extraordinaire

En conséquence, Oxurion convoquera, le 5 juillet 2024, une Assemblée Générale Extraordinaire qui se tiendra le 24 juillet 2024 à 15h00 à Bruxelles. L’ordre du jour reste identique et concerne la proposition de consolidation des actions en circulation de la société par le biais d'une consolidation des actions dans une proportion de 1 pour 10 000. Cette deuxième Assemblée Générale Extraordinaire statuera valablement, quelle que soit la portion du capital représentée par les actionnaires présents ou représentés.



