Oxurion annonce la signature de l’accord ferme d’acquisition du français Axiodis CRO, spécialiste français de la biométrie

Louvain, Belgique, le 16 mai 2025 à 8h30, Oxurion NV (Euronext Bruxelles : OXUR), société biopharmaceutique engagée dans le développement de thérapies innovantes, annonce la signature de l’accord ferme d’acquisition, via sa filiale française à 100% Oxurion France, de 72 % du capital d’Axiodis CRO. Le montant de la transaction s’élève à 468 000 euros, valorisant la société à 650 000 euros sur 100% des titres. La réalisation effective de la transaction (closing)pourra intervenir lorsque et dans la mesure où les deux conditions suspensives mentionnées dans le présent communiqué auront été réalisées. Le closing est toujours prévu pour fin juin 2025.



Axiodis CRO, un acteur de la biométrie clinique



Fondée en 2022 et issue d’un carve out d’une société créée en 2006 à Toulouse, Axiodis CRO est une Contract Research Organization (CRO) spécialisée dans la biométrie appliquée aux essais cliniques. Une CRO est une société spécialisée dans la réalisation de services pour le compte de clients pharmas ou biotech.



