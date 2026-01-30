 Aller au contenu principal
Oxford Lane Capital glisse après avoir réduit sa distribution de 50 %
information fournie par Reuters 30/01/2026 à 16:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 janvier - ** Les actions du fonds d'investissement Oxford Lane Capital OXLC.O chutent de 13,6 % à 12,32 $ ** OXLC déclare des distributions de 0,20 $ par action pour les mois d'avril, mai et juin 2026, contre des distributions de 0,40 $ par action pour les mois de janvier, février et mars 2026

** La valeur nette d'inventaire (NAV) par action baisse à 15,51 dollars au 31 décembre, contre 19,19 dollars au 30 septembre

** Les analystes s'attendent à une augmentation des défauts de paiement et à une baisse de la valeur nette d'inventaire par action dans les sociétés de développement commercial, alors que les résultats du quatrième trimestre commencent à tomber

** Deux courtiers estiment que l'action est "achetée"; la médiane des prévisions est de 19 $ - données compilées par LSEG

** OXLC a chuté de 42,3 % en 2025

