Oxford Industries progresse après le relèvement de sa note par Citi à "neutre"

25 novembre - ** Les actions de la société de vêtements Oxford Industries OXM.N augmentent de ~6,8 % à 36,12 $
** Citi relève la note de "vente" à "neutre", déclarant que la faiblesse des résultats est désormais largement prise en compte; réduit l'objectif de cours à 35 dollars
** Le courtier s'attend à ce que le bénéfice par action du troisième trimestre soit conforme aux prévisions et légèrement supérieur au consensus
** « OXM a fait face à des pressions tarifaires significatives cette année en raison de sa forte exposition à la Chine, bien que l'entreprise soit en train de réduire ce niveau, » déclare Citi ** En incluant les mouvements de la séance, l'action a baissé de 54% depuis le début de l'année
