Ovintiv progresse grâce à la vente d'actifs d'Anadarko
information fournie par Reuters 18/02/2026 à 15:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 février - ** Les actions du producteur de pétrole et de gaz Ovintiv OVV.N en hausse de 2,2 % à 47,11 $ avant bourse

** OVV a déclaré mardi en fin de journée qu'elle vendrait ses actifs d'Anadarko en Oklahoma à un acheteur dont le nom n'a pas été divulgué pour 3 milliards de dollars

** La vente comprend environ 360 000 acres nettes, ce qui représente la quasi-totalité des acres d'OVV à Anadarko

** La transaction devrait être conclue au début du deuxième trimestre de 2026

** La société de courtage Siebert Williams estime qu'OVV est bien placée pour réduire sa dette et s'attend à ce que l'entreprise réalise ce plan plus efficacement que ses pairs

** En 2025, les actions d'OVV ont baissé de 3,2%

