Ovid Therapeutics progresse grâce à un médicament contre l'épilepsie dont l'innocuité a été démontrée

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
18 mars - ** Les actions de la société de biotechnologie Ovid Therapeutics OVID.O augmentent d'environ 16% à 2,33 dollars avant la mise sur le marché
** Le médicament expérimental OV329 contre l'épilepsie a montré un profil d'innocuité sans faille lors d'une étude préliminaire
** Les volontaires ayant reçu une dose de 7 mg n'ont signalé aucun effet secondaire lié au traitement; les autres événements étaient légers et de courte durée - OVID
** Aucun signe de problèmes oculaires, un risque connu avec les médicaments plus anciens de la même classe, n'a été signalé
** L'entreprise prévoit un essai à mi-parcours dans les crises d'épilepsie focale, une forme courante d'épilepsie, au deuxième trimestre
** La société prévoit également des études sur des maladies épileptiques rares chez l'enfant, y compris la sclérose tubéreuse complexe et les spasmes infantiles
** La société a levé 60 millions de dollars dans le cadre d'un tour de financement privé pour soutenir les études
** Les actions ont gagné ~75% en 2025
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