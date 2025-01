OVHcloud réaffirme ses objectifs annuels

(AOF) - OVHcloud a enregistré au premier trimestre de l'exercice 2025 un chiffre d'affaires de 264 millions d'euros, en croissance organique de 10,1%. Le groupe technologique a enregistré une accélération de la croissance organique du Cloud public à 15,8 % - soutenue par une augmentation du revenu par client (ARPAC) – à 50,3 millions d'euros. La croissance interne du Cloud privé a atteint 10,2% à 164,50 millions d'euros " notamment portée par une demande toujours soutenue aux Etats-Unis ".

Le segment Webcloud et autres a réalisé un chiffre d'affaires de 48,8 millions d'euros, en progression en données publiées et comparables de respectivement 4,5% et 4,4%.

" Notre croissance à deux chiffres dans le Cloud privé et le Cloud public est portée par nos nouvelles gammes, nos offres souveraines et nos solutions en intelligence artificielle " a déclaré Benjamin Revcolevschi.

" En parallèle, nous continuons de renforcer notre présence à l'international avec le déploiement de Local Zones dans de nouvelles villes et l'ouverture d'ici la fin d'année 2025 d'une région 3-AZ à Milan pour répondre aux demandes de clients qui souhaitent une haute résilience et un faible temps de latence ".

47,6 millions d'actions ont été apportées à l'offre publique de rachat d'actions, sur un total offert à racheter de 38,9 millions d'actions.

Pour l'exercice 2025, OVHcloud anticipe toujours une croissance organique du chiffre d'affaires comprise entre 9% et 11%, une marge d'Ebitda ajusté aux alentours de 40% et des unlevered free cash-flow supérieurs à 25 millions d'euros. Ces derniers représentent les flux de trésorerie liés à l'activité moins les investissements.

