OVHcloud prend note de la cession d'actions par une société contrôlée par Miroslaw Klaba

(AOF) - OVHcloud a indiqué, dans un communiqué, prendre note de l’annonce de Deep Code SAS, société contrôlée par Miroslaw Klaba, relative à la cession de 3,6 millions d’actions représentant environ 2,4% du capital du groupe. A l’issue de l’opération, Miroslaw Klaba conservera près de 42,5 % du capital et reste un actionnaire stratégique du groupe. Le spécialiste européen du cloud précise que Miroslaw Klaba et le concert Klaba se sont engagés à un lock-up de 180 jours, sous réserve des exceptions habituelles.

"Cette opération est réalisée de manière indépendante par Miroslaw Klaba et n'affecte ni la stratégie, ni l'activité du groupe," conclut OVHcloud.