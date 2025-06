OVHcloud, plus forte baisse du SBF 120 et SRD à la clôture du mardi 25 juin 2025

(AOF) - OVHcloud (- 16,29 %, à 11,72 euros)

OVHcloud a dévissé après avoir dévoilé un chiffre d'affaires trimestriel plus faible qu'anticipé. Depuis un an, le spécialiste européen du cloud avait pourtant accumulé les bonnes nouvelles, permettant au titre d'être multiplié par plus de deux. Outre ses bons résultats, les enjeux de souveraineté digitale avaient soutenu le titre. Or, ils ne sont pas encore visibles dans les comptes d'OVHCloud. TP Icap Midcap prévient que la croissance annuelle devrait se situer dans le bas de la fourchette d'objectifs du groupe.

AOF - EN SAVOIR PLUS