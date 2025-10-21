OVHcloud-Octave Klaba revient aux commandes, sans convaincre

(Actualisé avec cours de Bourse et commentaires d'analystes)

OVHcloud OVH.PA a annoncé mardi le retour avec effet immédiat de son fondateur franco-polonais Octave Klaba au poste de PDG, après que le conseil d'administration a décidé de fusionner les fonctions de président et de directeur général.

Octave Klaba, qui a dirigé l'entreprise depuis sa création en 1999 jusqu'en 2018 avant de devenir président, supervisera les opérations alors qu'OVHcloud doit faire face à une demande croissante de services d'intelligence artificielle et à une importance accrue accordée à l'indépendance du cloud dans un contexte de changements géopolitiques.

Il remplace Benjamin Revcolevschi, qui occupait le poste de directeur général du plus grand fournisseur de serveur cloud en Europe depuis 2024.

Si les analystes de Stifel estiment dans une note "le repositionnement de l'actionnaire majoritaire sur les opérations comme une évolution positive", ceux de Midcap soulignent que les raisons du départ de Benjamin Revcolevschi "sont encore floues".

À la Bourse de Paris, l'action du groupe, sorti du SBF 120 .SBF120

en septembre

, plongeait de 17,6% à 8h49 GMT.

OVHcloud a également annoncé mardi ses résultats annuels, faisant état d'une augmentation de 9,3% en données comparables de son chiffre d'affaires, à 1,08 milliard d'euros - dépassant le milliard d'euros de revenus annuels pour la première fois.

La marge de bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) ajustée ressort à 40,4%.

Pour Stifel, ces résultats sont décevants en termes de dynamique de croissance, en particulier dans le segment du cloud privé, mais restent orientés positivement en termes de rentabilité et de maîtrise des coûts.

Pour 2026, OVHcloud vise une croissance organique de son chiffre d'affaires de 5% à 7%, en espérant renforcer son segment Webcloud. La société vise également une marge Ebitda ajustée supérieure aux niveaux de l'exercice 2025, avec des dépenses d'investissement prévues entre 30% et 32% du chiffre d'affaires.

Selon Midcap, la guidance de croissance 2026 "déçoit". "Nous continuons de croire que le modèle actuel ne peut pas soutenir les ambitions d’OVH sans une recapitalisation", écrivent les analystes dans une note.

(Rédigé par Leo Marchandon et Coralie Lamarque, édité par Blandine Hénault)