OVHcloud annonce la qualification SecNumCloud par l'ANSSI de SNC Cloud Platform, son offre de cloud public.

Cette qualification intervient alors que les exigences de protection des données sensibles se renforcent en France.

OVHcloud prépare désormais le déploiement de la plateforme dans ses régions européennes.

La loi et son décret d'application imposent un cloud certifié pour les données sensibles de l'Etat et de ses opérateurs. Cette exigence gagne désormais les secteurs régulés : santé, finance, industrie, énergie et éditeurs travaillant avec l'administration.

Avec SNC Cloud Platform, OVHcloud obtient une troisième qualification SecNumCloud, après Bare Metal Pod et VMware on OVHcloud. Le Groupe couvre ainsi toute la diversité des usages, de l'environnement le plus isolé au plus flexible.

Le Groupe déploie SNC Cloud Platform dans l'ensemble de ses régions Public Cloud en Europe, avec l'Italie, l'Allemagne, la Pologne comme prochaines étapes. Chaque déploiement répond aux référentiels nationaux applicables.

Octave Klaba, fondateur et Président-Directeur Général d'OVHcloud, a déclaré : "A l'heure où l'IA accroît les besoins en infrastructures de confiance, l'Europe doit pouvoir s'appuyer sur des technologies qu'elle maîtrise. C'est précisément ce que nous construisons chez OVHcloud, avec un cloud public qualifié et accessible à l'usage. Après la France, nous allons proposer cette plateforme à l'ensemble de nos régions européennes."