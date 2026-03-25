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OVHcloud met la main sur Dragon LLM
information fournie par Zonebourse 25/03/2026 à 07:44

OVHcloud indique avoir signé un contrat engageant en vue d'acquérir Dragon LLM, une plateforme de fine-tuning de modèles IA dédiée aux industries régulées, une opération qui vise à renforcer son expertise dans l'IA générative.

Créée sous le nom Lingua Custodia pour cibler la finance, cette société basée à Paris conçoit des modèles spécialisés d'IA générative et souverains, "performants et économes, adaptés aux usages métiers et déployables sur des infrastructures locales".

En internalisant les briques technologiques développées par Dragon LLM, OVHcloud proposera à ses clients de nouveaux services dans l'IA générative pour les données sensibles, déployables dans le Cloud et on-premise .

Il s'agit pour le groupe français de services de cloud d'une première acquisition, qui initie la création de son AI lab, dont le but est le training et le fine-tuning de modèles LLM ( large language model ) souverains.

Par ailleurs, le conseil d'administration d'OVH a décidé de réaffecter environ 850 000 actions auto-détenues, initialement affectées à la couverture des plans d'actionnariat salarié, à la remise ultérieure d'actions dans le cadre d'opérations de croissance externe.

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