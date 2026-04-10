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OVHcloud : Marge d’EBITDA ajustée record depuis l’IPO
information fournie par EuroLand Corporate 10/04/2026 à 08:46

Publication des résultats du H1 2026


OVH publie un chiffre d’affaires qui ressort en hausse de 3,6% à 555,3 M€ (+5,5% lfl), porté par un Public Cloud solide (+15,1% lfl, 118,6 M€) et un Private Cloud en légère reprise (+3,4% lfl, 336,6 M€). Les capex grimpent à 238,5 M€ (42,9% du CA vs 36,0% au H1 FY2025), une hausse liée au frontload pour faire face à l’inflation des coûts des mémoires. Plus bas, l’EBIT recule à 35,4 M€ (vs 42,4 M€) et le RN à 5,9 M€ (vs 7,2 M€), pénalisés par cette intensification des investissements. Le FCF unlevered baisse par conséquent de 12,2% à 32,3 M€.



Marge solide, capex front ‑ load é s au H1


La marge d’EBITDA ajustée atteint un niveau record à 40,9 % (vs 40 % un an plus tôt), au ‑ dessus du consensus fix é à 40,3 %, confirmant l ’ efficacit é op é rationnelle du mod è le int é gr é d ’ OVH, fond é sur la maitrise compl è te de l’assemblage de ses serveurs. La marge brute progresse é galement à 66,8 % (vs 65,5 % au H1 FY2025), soutenue par une maîtrise efficace des coûts d’électricité. En parallèle, l’EBIT recule à 35,4 M€ (vs 42,4 M€ au H1 2025), un mouvement lié à la hausse des amortissements consécutive au frontload des capex en début d’exercice.


Les Capex hors acquisitions atteignent 238,5 M€ au H1 2026 (vs 192,9 M€ au H1 2025), soit 43% du CA (vs 36% un an plus tôt), une hausse liée à une situation particulière sur les mémoires utilisées en data centers : l’explosion des prix des DRAM, dans un contexte d’oligopole (SK Hynix, Micron et Samsung) ayant réalloué leur production vers les accélérateurs IA au détriment des DRAM. Pour anticiper l’inflation attendue au S2, le groupe a procédé à un frontload d’achats de matières premières au H1, portant les dépenses hardware à 187 M€ (vs 145 M€ en 2025), soit un supplément anticipé d’environ 26 M€ de capex destiné à lisser l’impact prix sur le second semestre.



Perspectives et estimations


Sur le plan financier, les capex ont été révisés en hausse pour l’exercice, avec un impact d’environ 3 % lié à l’inflation des composants. Cet effet est toutefois compensé par le timing des achats et le frontload, qui ont généré 10 M€ d’économies au premier semestre et 15 M€ supplémentaires attendus au second, soit 25 M€ de coûts évités sur l’année (un montant proche des capex incrémentaux, tout en réduisant le risque de pénurie).


Pour 2026e, nous retenons un CA de 1 146 M€ (vs 1 156 M€ révisé) et un EBITDA ajusté de 460 M€ (vs 457,1 M€ révisé), soit une marge de 40,2% (+70 bps révisé). Sur la guidance de free cash ‑ flow positif, la trajectoire du groupe nous para î t pr é serv é e malgr é la hausse des capex, dans l ’ hypoth è se o ù les hausses de prix attendues au H2 viennent effectivement compenser les d é penses incrémentales.

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OVHCLOUD
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Copyright © 2026 EuroLand Corporate.

Cette analyse a été élaborée par EuroLand Corporate et diffusée par BOURSORAMA le 10/04/2026 à 08:46:47.

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