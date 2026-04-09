OVHcloud lance une "verticale défense", CA +5,5% au S1

(Actualisé tout du long avec détails sur l'unité dédiée à la défense, précisions, contexte)

OVHcloud OVH.PA a annoncé jeudi lancer une unité dédiée au secteur de la défense, l'opérateur de centres de données citant la demande de plusieurs ministres de la Défense européens relatives à un accompagnement dans la transformation digitale des armées.

Parmi les besoins, le groupe français cite dans un communiqué le commandement augmenté par l'IA, l'orchestration de drones et l'interopérabilité des communications, "le tout avec une forte attente d'indépendance technologique vis-à-vis des fournisseurs extra-européens".

Premier fournisseur européen de services cloud natifs, OVHcloud défend de longue date son autonomie stratégique par rapport à ses concurrents américains et son président-directeur général Octave Klaba a déjà déclaré miser sur une solution paneuropéenne en matière de cloud et d'intelligence artificielle.

Le chiffre d'affaires du premier semestre s'est élevé à 555,3 millions d'euros, soit une hausse de 5,5%, tandis que l'Ebitda ajusté a progressé de 8,3% en données comparables pour atteindre 227,2 millions d'euros.

Le groupe a également confirmé ses prévisions annuelles, dont une croissance organique du chiffre d’affaires comprise entre 5% et 7%.

OVHcloud a souligné dans le communiqué avoir anticipé ses approvisionnements dès le début du premier semestre plutôt qu'au second, sécurisant la majorité de ses besoins et réalisant des économies d'environ 10 millions d'euros, ce qui a partiellement compensé "l'inflation exceptionnelle des composants mémoire et disques".

Le groupe a par ailleurs constitué un stock d’environ 50 millions d'euros en composants mémoires et disques sur le premier semestre, afin de sécuriser la disponibilité et figer les prix avant de nouvelles hausses, qu'il paiera par "un financement exceptionnel dédié".

A Paris, vers 08h35 GMT, le titre reculait de 2,3% à 8,85 euros après avoir gagné 2,2% en début de séance.

(Rédigé par Leo Marchandon à Gdansk; version française Coralie Lamarque et Augustin Turpin, édité par Benoit Van Overstraeten)