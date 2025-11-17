 Aller au contenu principal
OVHcloud lance la première plateforme européenne de quantum computing dans le cloud
information fournie par Zonebourse 17/11/2025 à 10:13

OVHcloud annonce le déploiement de sa Quantum Platform, première offre européenne de Quantum-as-a-Service, donnant immédiatement accès à au moins 8 ordinateurs quantiques, dont le processeur Pasqal Orion Beta QPU. Cette solution vise à démocratiser l'usage du quantique en permettant aux entreprises et organismes publics d'exécuter des cas d'usage complexes via le cloud, sans infrastructure spécialisée, notamment grâce à un système de 100 qubits fourni par Pasqal.
Le groupe élargit ainsi un écosystème initié dès 2022 avec un premier émulateur quantique : 9 émulateurs sont désormais disponibles et réunissent près de 1000 utilisateurs. OVHcloud prévoit d'intégrer 8 autres QPU d'ici fin 2027, dont 7 issus de fournisseurs européens.
Fanny Bouton, Quantum Lead d'OVHcloud, souligne que 'ce lancement nous permet d'offrir à nos clients les technologies les plus avancées' et d'accélérer la construction d'un cloud quantique européen.

Loïc Henriet, CEO de Pasqal, estime que cette intégration marque 'une étape majeure vers la souveraineté numérique européenne' en permettant un développement et une exploitation du quantique entièrement en Europe.

