OVHcloud lance la première plateforme européenne de quantum computing dans le cloud
information fournie par Zonebourse 17/11/2025 à 10:13
Le groupe élargit ainsi un écosystème initié dès 2022 avec un premier émulateur quantique : 9 émulateurs sont désormais disponibles et réunissent près de 1000 utilisateurs. OVHcloud prévoit d'intégrer 8 autres QPU d'ici fin 2027, dont 7 issus de fournisseurs européens.
Fanny Bouton, Quantum Lead d'OVHcloud, souligne que 'ce lancement nous permet d'offrir à nos clients les technologies les plus avancées' et d'accélérer la construction d'un cloud quantique européen.
Loïc Henriet, CEO de Pasqal, estime que cette intégration marque 'une étape majeure vers la souveraineté numérique européenne' en permettant un développement et une exploitation du quantique entièrement en Europe.
Valeurs associées
|7,4350 EUR
|Euronext Paris
|+0,07%
A lire aussi
-
Une enquête est ouverte pour contestation de crime contre l'humanité à l'encontre du président de l'Association pour défendre la mémoire du maréchal Pétain (ADMP), à la suite d'une messe dite samedi à Verdun, a indiqué lundi le parquet. La plainte vise notamment ... Lire la suite
-
Le Premier président de la Cour des comptes Pierre Moscovici a souhaité lundi qu'il y ait un candidat social-démocrate à l'élection présidentielle de 2027, "respecté au-delà des frontières" françaises, tout en indiquant n'y avoir jamais pensé pour sa part. M. Moscovici, ... Lire la suite
-
Emmanuel Macron a accueilli lundi matin Volodymyr Zelensky sur la base aérienne de Villacoublay, près de Paris, avant la signature d'un accord d'armement qualifié d'"historique" par le président ukrainien pour "renforcer" l'aviation de combat et la défense aérienne ... Lire la suite
-
Les élus LR du premier groupe d'opposition de droite au Conseil de Paris, qui avaient fait scission avec le groupe de Rachida Dati en 2024, ont annoncé lundi rejoindre la candidate LR aux municipales pour "accompagner sa dynamique de campagne". Les 17 conseillers ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer