OVHcloud: l'offre publique de rachat d'actions est ouverte

(CercleFinance.com) - L'offre publique de rachat d'actions (OPRA) lancée par OVH Groupe sur ses propres titres a ouvert aujourd'hui, en vue d'une clôture prévue le 6 janvier, a annoncé le spécialiste de l'informatique dématérialisée ('cloud').



L'offre, libellée à un prix de neuf euros par action, porte sur un maximum de 38.888.889 actions, soit environ 20,4% du capital et des droits de vote de la société, en vue de leur annulation.



L'opération, qui avait été dévoilée en octobre dernier et approuvée à plus de 99% par les actionnaires lors d'une assemblée générale au début du mois, a été déclarée conforme par l'AMF lundi dernier.



Dans une note diffusée dans la matinée, les analystes de TP ICAP Midcap maintiennent leur recommandation à la vente et conseillent aux investisseurs d'apporter leurs titres à l'offre.



La société de Bourse estime en effet que le risque sur le dossier s'accroît notablement du fait de la hausse du levier financier et de l'affaiblissement de la capacité d'OVH à financer sa croissance.



'Par ailleurs, OVH pâtit d'un momentum défavorable, du fait de sa surexposition au marché européen (78% du CA) où la conjoncture demeure morose', rappelle la banque d'investissement.





