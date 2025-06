OVHcloud: hausse de plus de 9% du CA au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 24/06/2025 à 08:42









(CercleFinance.com) - OVHcloud affiche un chiffre d'affaires de 271,9 millions d'euros au titre de son troisième trimestre 2025, en hausse de 9,3% à données comparables, 'surtout tirée par le succès des produits Cloud public et une forte demande aux Etats-Unis et en Asie-Pacifique'.



'Le repositionnement stratégique de certaines offres a dynamisé l'acquisition clients, notamment dans le Bare Metal Cloud (Cloud privé)', indique-t-il, ajoutant en outre que la consommation de ses clients existants a continué à croître.



Dans la continuité du premier semestre 2025, le groupe de services informatiques affirme par ailleurs avoir 'maintenu sa discipline opérationnelle, notamment sur la maîtrise des dépenses générales et administratives'.



OVHcloud confirme l'ensemble de ses objectifs pour son exercice 2025, dont une croissance organique du chiffre d'affaires entre 9 et 11%, une marge d'EBITDA ajusté aux alentours de 40% et un 'unlevered free cash-flow' supérieur à 25 millions d'euros.





