OVHcloud: hausse de 10% du CA au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - OVHcloud affiche un chiffre d'affaires de 263,5 millions d'euros au titre de son premier trimestre 2025, en hausse de 9,9% en données publiées (+10,1% en données comparables) par rapport à la même période un an auparavant.



Le groupe de services informatiques explique que cette dynamique résulte d'une très bonne fidélité des clients matérialisée par un taux de rétention net du chiffre d'affaires élevé qui s'établit à 109% en données comparables et publiées.



'Notre croissance à deux chiffres dans le Cloud privé et le Cloud public est portée par nos nouvelles gammes, nos offres souveraines et nos solutions en IA', met en avant son DG Benjamin Revcolevschi, pointant aussi une présence renforcée à l'international.



Avec ces performances en ligne avec ses prévisions, OVHcloud confirme ses objectifs pour son exercice 2025, dont une croissance organique du chiffre d'affaires comprise entre 9 et 11%, ainsi qu'une marge d'EBITDA ajusté aux alentours de 40%.





