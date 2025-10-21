OVHcloud franchit le cap du milliard d'euros de CA annuel
information fournie par Zonebourse 21/10/2025 à 12:38
Le groupe affiche un EBITDA ajusté de 437,8 millions d'euros, en hausse de 15% sur un an, soit une marge de 40,4%, en progression de 2 points. Cette performance reflète une amélioration de l'effet de levier opérationnel et une hausse modérée des coûts directs.
Le chiffre d'affaires annuel atteint 1084,6 millions d'euros, en hausse de 9,3% à périmètre et taux de change constants. La croissance a été portée par les segments Private Cloud (+8,5%), Public Cloud (+17,5%) et Web Cloud (+3,7%), ainsi que par la bonne dynamique commerciale en France (+7,3%) et aux États-Unis.
Le résultat opérationnel (EBIT) ressort à 69,4 millions d'euros, en hausse marquée, avec une marge de 6,4%, soit +3,8 points sur un an. La dette nette consolidée s'élève à 1103 millions d'euros à fin août 2025, contre 667 millions un an plus tôt, avec un levier financier de 2,7x conforme à la politique du groupe.
'En 2025, OVHcloud a franchi le cap symbolique du milliard d'euros de chiffre d'affaires et atteint tous ses objectifs de l'année', a déclaré Octave Klaba, nommé Président-directeur général du groupe. Il présentera prochainement le plan stratégique 2026-2030 'Step Ahead'.
Pour l'exercice 2026, OVHcloud vise une croissance organique du chiffre d'affaires comprise entre 5% et 7%, une marge d'EBITDA ajusté supérieure à celle de 2025, des investissements représentant entre 30% et 32% du chiffre d'affaires, et un cash-flow libre endetté positif. La guidance est donc confirmée avec une amélioration attendue de la rentabilité.
