OVHcloud confirme son amélioration de marge d’EBITDA et engage la mise en œuvre de son plan de transformation

• Croissance organique de +5,5 % tirée par le Cloud Public

• Marge d'EBITDA ajusté à 40,9%, en progression de 0,9 pt, niveau record depuis l'IPO

• Approvisionnement sécurisé des Capex FY2026 dès le S1

• Lancement du Lab AI pour répondre à la demande d’IA Agentique verticalisée



Octave Klaba, Président-Directeur Général d’OVHcloud, a déclaré :

« Au S1 FY2026, nous délivrons une croissance organique de +5,5 % et atteignons une marge d'EBITDA ajusté à 40,9 %, niveau record depuis l'IPO, grâce notamment à notre effet de levier opérationnel et à l’intégration de l’IA au sein de nos process internes. Afin de maîtriser l'inflation exceptionnelle des composants et sécuriser nos approvisionnements, nous avons volontairement anticipé certains de nos Capex, sans remettre en cause notre objectif de Levered Free Cash-Flow positif en FY2026. »