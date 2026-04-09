OVHcloud-CA en hausse de 5,5% au S1, objectifs confirmés

L'opérateur français de centres de données OVHcloud OVH.PA a annoncé jeudi une croissance en données comparables de 5,5% de son chiffre d'affaires du premier semestre, portée par l'augmentation des dépenses de ses clients existants.

Le chiffre d'affaires s'est élevé à 555,3 millions d'euros, tandis que l'Ebitda ajusté a progressé de 8,3% en données comparables pour atteindre 227,2 millions d'euros.

Le groupe a confirmé ses prévisions pour l'ensemble de l'année.

(Rédigé par Leo Marchandon à Gdansk; version française Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)