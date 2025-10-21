 Aller au contenu principal
OVHcloud atteint ses objectifs annuels et change de tête
information fournie par AOF 21/10/2025 à 08:06

(AOF) - Sur l’exercice 2024-2025, OVHcloud a atteint ses objectifs financiers. Attendu en hausse de 9 à 11%, le chiffre d’affaires organique a connu une progression de 9,3%, à 1,084 milliard d’euros. La marge d’Ebitda a atteint 40,4%, en hausse de 2 points par rapport à l’exercice précédent, là où la direction tablait sur une marge d’Ebitda autour de 40%. Enfin, les capex, les dépenses d’investissement de capital, ont représenté 33,3% du chiffre d’affaires, en ligne avec les prévisions qui les attendaient entre 30 et 34% des revenus.

Pour l'exercice 2025-2026, l'acteur mondial et leader européen du cloud vise un ralentissement de la croissance de ses revenus organiques qui devrait être comprise entre 5 et 7%. La marge d'Ebitda ajustée devrait quant à elle être supérieure à celle de l'exercice 2024-2025, et les capex devraient représenter entre 30 et 32 % du chiffre d'affaires.

En parallèle, OVHcloud a annoncé une évolution de sa gouvernance avec la réunification des fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général. Avec cette décision, le mandat de Benjamin Revcolevschi prend fin et il sera remplacé par Octave Klaba qui occupera le poste de président-directeur général. La réunification des deux postes doit permettre de renforcer le lien entre vision, stratégie et exécution explique le groupe.

Valeurs associées

OVHCLOUD
9,2350 EUR Euronext Paris -17,47%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

