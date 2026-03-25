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OVHcloud annonce acquérir Dragon LLM, concepteur de modèles spécialisés d’IA générative et crée son lab AI pour proposer de nouveaux services à ses clients basés sur les LLM
information fournie par Boursorama CP 25/03/2026 à 07:00

Roubaix, le 25 mars 2026 – OVHcloud, acteur souverain, mondial et leader européen du cloud, annonce avoir signé un contrat engageant en vue d’acquérir Dragon LLM, une plateforme de fine-tuning de modèles IA dédiée aux industries régulées. Cette opération vise à renforcer l’expertise d’OVHcloud dans l’IA générative.


Dragon LLM

Créée sous le nom Lingua Custodia pour cibler le secteur financier, Dragon LLM est une entreprise française qui conçoit des modèles spécialisés d’IA générative et souverains. Lauréate du Large AI Grand Challenge organisé par la Commission européenne, Dragon LLM conçoit des modèles d’IA performants et économes, adaptés aux usages métiers et déployables sur des infrastructures locales. Basée à Paris, l’entreprise ambitionne de bâtir une IA européenne utile, responsable et efficiente, au service des entreprises et de la souveraineté technologique du continent. https://dragonllm.ai/


Grâce à cette acquisition, OVHcloud renforce ses équipes avec de nouveaux experts de fine-tuning.

En internalisant les briques technologiques développées par Dragon LLM, OVHcloud proposera à ses clients de nouveaux services dans l’IA générative pour les données sensibles, déployables dans le Cloud et On-Premise. Il s’agit pour OVHcloud d’une première acquisition qui initie la création son lab AI dont le but est le training et le fine-tuning de modèles LLM souverains.

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