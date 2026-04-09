OVHcloud améliore sa marge d'EBITDA ajusté au 1er semestre
information fournie par Zonebourse 09/04/2026 à 07:26
Selon le fournisseur de services de cloud, la progression de sa marge d'EBITDA ajusté est portée par un levier opérationnel croissant et une maîtrise des coûts directs, en ligne avec son objectif annuel de rentabilité.
Son chiffre d'affaires a atteint 555,3 MEUR, en hausse de 3,6% en données totales et de 5,5% à données comparables, une croissance principalement tirée par le succès du cloud public ( 15,1% en comparable).
Le groupe informatique souligne aussi que la consommation de ses clients existants a continué à croître, avec un taux de rétention net du chiffre d'affaires qui a atteint 104% à données comparables.
Pour l'exercice 2026, OVHcloud vise une croissance organique du chiffre d'affaires comprise entre 5 et 7%, une marge d'EBITDA ajusté supérieure à celle de 2025, ainsi qu'un levered free cash-flow positif.
En outre, sa guidance de capex ajustés en pourcentage du chiffre d'affaires est portée à 33-35% (contre 30-32% précédemment), hors anticipation de stocks pour l'exercice 2027 couverte par un financement dédié.
Valeurs associées
|9,0550 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
A lire aussi
-
Le géant français de la communication Publicis va devenir l'agence média mondiale de Microsoft , ont annoncé mercredi les deux entreprises, dans le cadre d'un contrat estimé à plus d'un milliard de dollars par an par des médias spécialisés. "À mesure que nos activités ... Lire la suite
-
* OVHCLOUD OVH.PA - L'opérateur français de centres de données a annoncé jeudi une croissance en données comparables de 5,5% de son chiffre d'affaires du premier semestre, portée par l'augmentation des dépenses de ses clients existants. * BOUYGUES BOUY.PA - Bouygues ... Lire la suite
-
OOBO (ex-Tupperware France), sauvé de la faillite l'an dernier par un repreneur, a désormais les droits de distribution de la marque dans 24 pays européens, a annoncé l'entreprise jeudi à l'AFP. Après des années de difficultés financières, le groupe Tupperware, ... Lire la suite
-
Jefferies est repassé positif sur Rexel ce matin. "Nous voyons un contexte favorable pour Rexel jusqu'en 2026, avec des facteurs de soutien importants au niveau des prix, une reprise sur certains marchés de l'industrie et de la construction, ainsi qu'une nouvelle ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer