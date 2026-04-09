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OVHcloud améliore sa marge d'EBITDA ajusté au 1er semestre
information fournie par Zonebourse 09/04/2026 à 07:26

OVHcloud publie un résultat net de 5,9 MEUR au titre de son 1er semestre 2026, contre 7,2 MEUR un an auparavant, mais un EBITDA ajusté en croissance de 5,9% à 227,2 MEUR, soit une marge améliorée de 0,9 point à 40,9%.

Selon le fournisseur de services de cloud, la progression de sa marge d'EBITDA ajusté est portée par un levier opérationnel croissant et une maîtrise des coûts directs, en ligne avec son objectif annuel de rentabilité.

Son chiffre d'affaires a atteint 555,3 MEUR, en hausse de 3,6% en données totales et de 5,5% à données comparables, une croissance principalement tirée par le succès du cloud public ( 15,1% en comparable).

Le groupe informatique souligne aussi que la consommation de ses clients existants a continué à croître, avec un taux de rétention net du chiffre d'affaires qui a atteint 104% à données comparables.

Pour l'exercice 2026, OVHcloud vise une croissance organique du chiffre d'affaires comprise entre 5 et 7%, une marge d'EBITDA ajusté supérieure à celle de 2025, ainsi qu'un levered free cash-flow positif.

En outre, sa guidance de capex ajustés en pourcentage du chiffre d'affaires est portée à 33-35% (contre 30-32% précédemment), hors anticipation de stocks pour l'exercice 2027 couverte par un financement dédié.

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