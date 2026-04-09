Le socialiste Karim Bouamrane dit qu'il pourrait être une "solution" pour 2027

Le maire socialiste de Saint-Ouen en Seine-Saint-Denis, Karim Bouamrane, à Paris, le 25 avril 2025 ( AFP / Bertrand GUAY )

Le maire socialiste de Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), Karim Bouamrane, a estimé jeudi qu'il pourrait être une "solution" en vue de l'élection présidentielle de 2027 tout en jugeant "indécent" de se prononcer dès maintenant.

Questionné sur franceinfo concernant ses ambitions présidentielles, M. Bouamrane a répondu que "sans tabou, sans espèce de crise de pudibonderie, je peux être une solution".

"Mais le chaos est tel que ça serait indécent de se prononcer aujourd'hui", a-t-il ajouté, jugeant qu'il faut un "maximum de rassemblement".

Karim Bouamrane est très opposé au patron du Parti socialiste Olivier Faure, dont il a demandé la démission après des élections municipales qui ont creusé les divisions internes.

Le maire, qui porte une ligne anti-LFI, a estimé que le PS est "à la traîne" parce qu'"on passe notre temps dans des espèces de conclaves et on ne fait pas rêver".

À gauche, plusieurs candidats pour 2027 se sont déjà déclarés, comme le socialiste Jérôme Guedj, l'écologiste Marine Tondelier ou les anciens insoumis François Ruffin et Clémentine Autain.

D'autres sont pressentis, à l'image de Raphaël Glucksmann (Place Publique), pour l'heure le mieux placé dans sa famille politique. Olivier Faure et son rival socialiste Boris Vallaud pourraient aussi se lancer.

Une primaire de la gauche devrait départager les concurrents à l'automne, mais suscite tant d'opposition qu'elle pourrait être enterrée.