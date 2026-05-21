OVHcloud adapte son organisation grands comptes en Europe

OVHcloud adapte son organisation pour répondre à l'accélération des besoins européens en cloud souverain, maîtrise des données et intelligence artificielle.

Le Groupe nomme Bruno Ronsse Chief Revenue Officer Corporate et déploie une équipe dédiée dans six pays européens afin de renforcer son accompagnement auprès des grands comptes, des acteurs de la Défense et de son écosystème partenaires.

"Les grandes organisations européennes, publiques comme privées, accélèrent leurs choix technologiques face aux enjeux de souveraineté, de sécurité et d'intelligence artificielle, en renforçant leurs exigences sur la protection des données et l'autonomie technologique" explique le groupe.

Bruno Ronsse va piloter une équipe renforcée ces derniers mois dans les principaux marchés européens : Sylvie Houlière Mayca en France Belux et MEA, Emma Dennard au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, dans les pays nordiques et en acting sur le Canada, Helen Wohlfarth-Kuhn en Allemagne et en Pologne, Marco Giletta en Italie, et John Gazal en Espagne.

L'organisation sera pleinement opérationnelle au 1er septembre 2026 pour accompagner les grands comptes publics et privés sur leurs projets cloud et IA.

Dans la continuité des annonces récentes d'OVHcloud autour de la Défense, Guy Fournier prend la responsabilité de la coordination des équipes locales sur plusieurs marchés européens. "Cette organisation renforcera la capacité du Groupe à accompagner les grands projets régaliens et Défense nécessitant une approche européenne et multi-pays" indique le groupe.

OVHcloud renforce la place des partenaires dans son organisation Corporate et resserre son écosystème autour des projets stratégiques, souverains et liés à l'IA.

Un programme européen de génération de leads sera progressivement déployé afin d'accélérer le développement des comptes stratégiques sur les marchés les plus porteurs. Cette évolution sera notamment portée en France par l'arrivée récente de Patrick Détriché.