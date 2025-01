OVH: opérations de refinancement réalisées information fournie par Cercle Finance • 31/01/2025 à 15:00









(CercleFinance.com) - OVHcloud annonce le succès de son refinancement qui lui permet de diversifier ses sources de financement, une émission obligataire inaugurale lui ayant ainsi permis de lever 500 millions d'euros à un taux fixe de 4,75% avec une échéance en 2031.



Par ailleurs, la société a mis en place un Green Loan aligné à la Taxonomie Européenne, et a intégré une clause de rendez-vous afin de potentiellement transformer sa ligne de crédit bancaire tirable multi-purpose en un Sustainability Linked Loan.



Ses dettes principales sont désormais composées d'une obligation de 500 millions d'euros, d'un financement bancaire vert de 450 millions, d'une ligne de crédit bancaire tirable multi-purpose de 200 millions, et d'un emprunt auprès de la BEI de 200 millions.





