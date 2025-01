OVH: lancement d'une offre obligataire information fournie par Cercle Finance • 27/01/2025 à 09:15









(CercleFinance.com) - Dans un communiqué laconique, OVH Groupe indique avoir lancé une offre de 470 millions d'euros de montant nominal d'obligations seniors non garanties avec une échéance à 2031, sous réserver des conditions de marché.



Sans fournir davantage de détail sur l'opération, le fournisseur de solutions de cloud explique avoir l'intention d'utiliser le produit net de cette offre afin de refinancer une partie de sa dette existante.





Valeurs associées OVHCLOUD 8,18 EUR Euronext Paris -0,24%