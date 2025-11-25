OVH grimpe, Morgan Stanley parle de profil risque/rendement amélioré
information fournie par Zonebourse 25/11/2025 à 15:56
A 15h40, le titre avance de 3,7% alors que le marché parisien s'inscrit en hausse de 0,8% au même moment.
Alors que la valeur se traitait autour de 14 euros à la fin du mois de juin dernier, soutenue par la thématique de la souveraineté numérique européenne face aux géants américains de la tech, elle a récemment retracé le niveau de 7,55 dollars, fait valoir Morgan Stanley dans une note.
A ces niveaux, le titre affiche cependant un profil risque/rendement plus équilibré, souligne la banque américaine, qui déclare s'attendre à ce que le groupe tire parti l'an prochain de prévisions de marché largement revues à la baisse.
A taux de change et périmètre constants, la firme new-yorkaise dit prévoir une croissance de l'activité de l'ordre de 6,7% l'an prochain, à comparer avec un consensus établi à 6,4%.
Dans ce contexte, Morgan Stanley relève sa recommandation de 'sous-pondérer' à 'pondération en ligne' avec un objectif de cours inchangé de 9,05 euros.
Valeurs associées
|7,9750 EUR
|Euronext Paris
|+5,70%
