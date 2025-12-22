 Aller au contenu principal
OVH : échappe au re-test des 6E, rebondit de 6,7E vers 6,9E
information fournie par Zonebourse 22/12/2025 à 14:13

OVH échappe au re-test des 6E, rebondit de 6,7E vers 6,9E : la cassure des 7,2E avait validé un scénario de repli de -15 à -18%, l'enfoncement des 6,78E avait renforcé le signal négatif... avec même un possible re-test des 5,85E de mi-octobre 2023.

Valeurs associées

OVHCLOUD
6,850 EUR Euronext Paris +1,86%
