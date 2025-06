OVH Cloud : revient le support des 11E du 9 au 16/04 information fournie par Cercle Finance • 26/06/2025 à 10:35









(CercleFinance.com) - OVH Cloud revient prendre appui sur le palier de soutien situé vers 11E, zone de consolidation horizontale du 9 au 16 avril (et ex-zénith du 4 avril 2024).

Le prochain support coïncide avec la MM100 qui gravite vers 10,65E, le suivant se dessine vers 9E (résistance du 22 octobre 2024 au 7 janvier 2025).





Valeurs associées OVHCLOUD 11,0400 EUR Euronext Paris +0,27%