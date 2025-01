OVH: annulation de près de 38,9 millions d'actions réalisée information fournie par Cercle Finance • 30/01/2025 à 14:03









(CercleFinance.com) - OVH Groupe annonce avoir procédé à la réduction du capital décidée par son conseil d'administration le 23 janvier, par voie d'annulation de 38.888.889 actions auto-détenues représentant environ 20,4% du capital social.



Le groupe de services de cloud rappelle que les actions ainsi annulées ont été acquises entre le 18 décembre 2024 et le 6 janvier dernier, dans le cadre de son offre publique de rachat d'actions (OPRA).



À la suite de cette annulation, son capital social se compose de 151.651.536 actions, dont 1.244.756 auto-détenues au 28 janvier dans le cadre du contrat de liquidité et du programme de rachat d'actions conclus avec Rothschild Martin Maurel.





