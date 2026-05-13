Ouzbékistan : bp acquiert une participation de 40% dans un accord de partage de production
information fournie par Zonebourse 13/05/2026 à 09:52
Cet accord a été signé à Tachkent, en marge de la conférence "Oil and Gas of Uzbekistan - 2026", par Jurabek Mirzamahmudov (ministre de l'Energie de la République d'Ouzbékistan), Abdugani Sanginov (président du conseil d'administration de la JSC Uzbekneftegaz), Rovshan Najaf, (président de SOCAR) et Gio Cristofoli (président régional de bp pour l'Azerbaïdjan, la Géorgie et la Turquie).
bp a acquis une participation totale de 40% dans cet accord de partage de production (PSA), soit 20% provenant de chacun des partenaires actuels, SOCAR et Uzbekneftegaz. Suite à l'entrée de bp, la répartition des participations dans le PSA est la suivante :
- bp : 40%
- Uzbekneftegaz : 30%
- SOCAR : 30% (opérateur)
SOCAR (State Oil Company of Azerbaijan Republic) est la compagnie pétrolière et gazière nationale de l'Azerbaïdjan.
Uzbekneftegaz (JSC) est la compagnie pétrolière et gazière nationale de l'Ouzbékistan.
Le PSA avait été initialement signé le 24 juillet 2025 entre SOCAR, Uzbekneftegaz et le ministère de l'Energie de la République d'Ouzbékistan.
Le projet est actuellement dans sa première phase, au cours de laquelle SOCAR, en tant qu'opérateur, mène des activités de prospection sismique.
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