Ouverture positive prévue à Wall Street avec une avalanche de publications

Ce mercredi, les grands indices américains devraient débuter la séance dans le vert. Selon les futures sur indices, le Dow Jones pourrait gagner 0,20%, le S&P 500 et le Nasdaq 100 sont attendus sur des gains respectifs de 0,27% et 0,64%.

Mardi soir, le Dow Jones avait terminé la journée sur un gain de 1,02%, le S&P 500 s'était adjugé 0,28% et le Nasdaq 100 avait légèrement reculé de 0,13%.

Les marchés avaient pourtant débuté la séance de la veille en net repli avant de se redresser, portés par des rumeurs d'avancées dans les négociations entre Washington et Téhéran. Les deux parties auraient renoué le dialogue, ce qui a permis au prix du baril de reculer et aux taux obligataires de se détendre légèrement.

Depuis, le prix de l'or noir est reparti à la hausse. A New York, le WTI gagne 0,15%, à 98,50 dollars, et à Londres, le Brent de la mer du Nord avance de 0,15% également, à 109,20 dollars.

Sur le marché obligataire, le rendement de l'emprunt d'Etat américain à 10 ans recule de 0,027%, à 5,104%.

Sur le marché des devises, le dollar recule légèrement face à la monnaie unique (-0,07%) et se négocie contre 0,8902 euro.

Les thèmes surveillés par les investisseurs seront les mêmes que depuis un moment : le prix du pétrole, les rendements obligataires, l'IA et aussi de nombreuses publications d'entreprises.

Dans l'actualité

Aucune statistique macro-économique d'envergure n'est programmée aujourd'hui aux Etats-Unis. Les investisseurs patienteront jusqu'à jeudi pour prendre connaissance des nouvelles demandes hebdomadaires d'allocation chômage, et vendredi il y aura les indices PMI sur l'activité dans le secteur manufacturier et dans celui des services, ainsi que l'indice de confiance des consommateurs calculé par l'Université du Michigan.

En attendant, les intervenants peuvent se tourner vers la micro-économie avec les nombreuses publications d'entreprises à digérer.

Hier soir, Super Micro Computer a relevé ses prévisions de chiffre d'affaires et de marge brute pour son premier trimestre fiscal, porté par la forte demande en infrastructures dédiées à l'intelligence artificielle.

Netflix a dépassé les attentes de bénéfice au troisième trimestre, a réduit son objectif publicitaire et livré des prévisions plus molles pour la fin d'année.

SpaceX a annoncé une hausse de 161% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, à 14,58 milliards de dollars, dépassant les 12,72 milliards attendus par les analystes. Le bénéfice net a atteint 4,4 milliards de dollars, contre 1,57 milliard anticipé, après une perte de 541 millions au trimestre précédent. Cette performance repose sur l'expansion des activités d'intelligence artificielle et la croissance de Starlink.

United Airlines a présenté des prévisions de bénéfice ajusté pour le quatrième trimestre comprises entre 0,50 et 1,50 dollar par action, contre 1,76 dollar attendu par les analystes. Le point médian de cette fourchette ressort ainsi 43% sous le consensus, malgré une croissance du chiffre d'affaires attendue à plus de 20% sur un an. La compagnie américaine anticipe un prix du kérosène de 4,80 dollars le gallon, supérieur de 45 cents aux estimations du marché, ce qui représenterait un impact d'environ 1 dollar par action sur son bénéfice.

Abbott a annoncé son intention de scinder ses activités de nutrition pour en faire une société indépendante cotée en Bourse. Celle-ci deviendra un leader mondial du marché en forte expansion de la nutrition santé, avec un chiffre d'affaires annuel d'environ 8,5 MdsUSD et un portefeuille de marques emblématiques.

A l'occasion de sa publication trimestrielle, AT&T fait part d'un relèvement de sa prévision de BPA ajusté pour l'ensemble de 2026, désormais attendu "dans la fourchette de 2,40 USD" (contre une fourchette de 2,25 à 2,35 USD précédemment), avec une croissance annuelle moyenne à deux chiffres d'ici à 2028.