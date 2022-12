Ouverture de la Direction régionale Grand Est à l’été 2023 - Nomination de Jean ROTTNER, ancien Président du Conseil régional du Grand Est

Poursuivant son développement au service des territoires, le groupe REALITES annonce l’ouverture à l’été 2023 de sa Direction régionale Grand Est. Elle sera dirigée par Jean ROTTNER, ancien Président du Conseil régional qui, après avoir quitté la vie publique, rejoint l’aventure entrepreneuriale de REALITES.



La direction de cette nouvelle implantation a été confiée à une personnalité locale majeure : Jean ROTTNER. À 55 ans, élu de terrain, amoureux de sa région, il compte 20 ans d’engagement politique et citoyen. Maire de Mulhouse de 2010 à 2017, Jean ROTTNER a présidé le Conseil régional du Grand Est de 2017 à décembre 2022. Jean ROTTNER était également président de la Fédération nationale des agences d’urbanisme (FNAU) depuis 2014.



Le même sens de l’intérêt général



La rencontre entre Jean ROTTNER et REALITES, entreprise à mission, est apparue comme une évidence. L’un comme l’autre partagent le même sens de l’intérêt général, la vocation d’être utiles aux territoires et à leurs habitants, et des valeurs fortes telles que l’humanisme, l’exigence, l’optimisme.



Jean ROTTNER quitte donc la vie publique pour l’entrepreneuriat avec une motivation constante, servir le développement de sa région, le Grand Est.



REALITES est désormais présent dans 7 régions françaises : Pays de la Loire, Bretagne, Nouvelle-Aquitaine, Centre-Val de Loire, Ile-de-France, Hauts-de-France et désormais Grand Est. À l’international, le Groupe est implanté au Maroc, au Sénégal et au Portugal.