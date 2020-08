Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ouverture d'une enquête préliminaire sur des accusations contre Christophe Girard Reuters • 18/08/2020 à 17:39









(Actualisé avec commentaires de l'avocate de Christophe Girard) PARIS, 18 août (Reuters) - Le parquet de Paris a annoncé mardi avoir ouvert la veille une enquête préliminaire du chef de viol par personne ayant autorité à la suite d'accusations visant Christophe Girard, l'ex-adjoint à la culture de la maire de Paris Anne Hidalgo. Cette enquête a été ouverte "à la suite des déclarations de M. Aniss Hmaïd faites au journal américain The New York Times le 16 août 2020 et mettant en cause M. Christophe Girard", précise le procureur de la République de Paris, Rémy Heitz, dans un communiqué. Confiée à la brigade de protection des mineurs (BPM) de la direction régionale de la police judiciaire, elle vise à déterminer si les faits décrits "sont susceptibles de caractériser une infraction pénale et si, au vu de leur ancienneté, la prescription de l'action publique est acquise". Delphine Meillet, l'avocate de Christophe Girard, a déclaré qu'elle n'était pas surprise par l'ouverture de cette enquête préliminaire, qui est "légitime aujourd'hui et réalisée sous la pression médiatique". "Le parquet se sent obligé d'ouvrir une enquête préliminaire mais juridiquement cela ne tient pas une seule seconde", a-t-elle estimé. L'avocate de l'ex-adjoint à la mairie de Paris a ajouté qu'une plainte pour dénonciation calomnieuse sera déposée vendredi. Christophe Girard a démissionné fin juillet sur fond de polémique au sujet de ses liens avec l'écrivain Gabriel Matzneff, visé par une enquête pour viols sur mineurs. (Myriam Rivet, avec la contribution de Matthieu Protard et Laetitia Volga, édité par Jean-Michel Bélot)

