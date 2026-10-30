Ouverture contrastée à Wall Street : la tech sous pression

Les marchés actions américains devraient évoluer en ordre dispersé à l'ouverture de la dernière séance de la semaine. Les investisseurs digèrent une salve dense de publications trimestrielles majeures dévoilées entre hier soir et ce vendredi matin. Avant les premiers échanges, le Dow Jones devrait progresser de 0,00%. A l'inverse, le S&P 500 et le Nasdaq sont attendus en baisse de respectivement 1,00% et 2,00%, plombés par les réactions négatives du marché aux résultats des géants de la tech : Amazon, Intel.

Décrochage en vue pour Amazon et Intel

Ce vendredi, l'attention des marchés se portera avant tout sur les résultats d'entreprises, alors que plusieurs poids lourds de la cote s'apprêtent à être lourdement sanctionnés.

Intel devrait chuter après avoir présenté des perspectives nettement inférieures aux attentes pour le 4e trimestre. Son titre a dévissé d'ailleurs de plus de 17% après la clôture de Wall Street hier. Pour le quatrième trimestre, le fabricant américain de semi-conducteurs prévoit des revenus compris entre 15 et 16 MdsUSD, contre 17,1 MdsUSD attendus, et un bénéfice ajusté de 0,25 USD par action, inférieur au consensus de 0,43 USD. Il reste pénalisé par le ralentissement du marché des ordinateurs personnels, alors que ses activités liées aux centres de données et à l'intelligence artificielle connaissent une forte croissance. Cette publication intervient après une progression d'environ 150% du titre depuis le début de l'année, alimentée par les espoirs de redressement du groupe. Le fabricant de semi-conducteurs a dévoilé hier ses résultats du 3e trimestre. Sur cette période, il a réalisé un chiffre d'affaires de 16,51 MdsUSD, en hausse de 21% sur un an et légèrement supérieur aux 16,5 MdsUSD attendus. Le bénéfice ajusté a atteint 0,52 USD par action, contre un consensus de 0,40 USD.

De son côté, Amazon a publié des résultats inférieurs aux attentes au 3e trimestre, malgré une forte progression de sa division cloud AWS, portée par la demande en infrastructures d'intelligence artificielle. Sur ce trimestre, le spécialiste mondial de la distribution en ligne de produits grand public a dégagé un bénéfice de 1,89 USD par action, contre 1,96 USD attendu par les analystes. Le chiffre d'affaires a atteint 201,94 MdsUSD, légèrement inférieur au consensus de 202,31 MdsUSD. Le groupe a également confirmé son programme de dépenses d'investissement de 220 MdsUSD pour 2026, ravivant les inquiétudes concernant la rentabilité de cette stratégie et ses conséquences sur la trésorerie. Hier, l'action reculait de plus de 5% après la clôture de Wall Street, les investisseurs sanctionnant les résultats décevants et l'ampleur des capitaux mobilisés. Le titre devrait continuer de se replier à l'ouverture de la séance.

Sandisk devrait chuter malgré des résultats au 3e trimestre supérieurs aux attentes. Le fabricant américain de mémoires flash NAND et de solutions de stockage SSD profite pleinement de la flambée des prix des mémoires, alimentée par la demande des centres de données dédiés à l'intelligence artificielle. Sur cette période, son chiffre d'affaires a bondi de 378% sur un an et de 23% en séquentiel, à 11,03 MdsUSD, contre 10,72 MdsUSD attendus. Le bénéfice ajusté par action atteint 49,51 USD, dépassant également le consensus de 46,67 USD, tandis que la marge opérationnelle ajustée progresse à 80,4%, contre 79,2% au trimestre précédent. Pour le 4e trimestre en cours, Sandisk prévoit un chiffre d'affaires compris entre 12,2 et 12,6 MdsUSD et un bénéfice ajusté par action de 55 à 57 USD.

Reddit devrait aussi fortement reculer malgré des résultats supérieurs aux attentes. La plateforme américaine de forums communautaires et de publicité numérique a enregistré une croissance de 53% de son chiffre d'affaires au 3e trimestre, à 895 MUSD, contre 874,9 MUSD attendus. Son bénéfice net a bondi de 74%, à 283 MUSD, tandis que son bénéfice dilué par action a progressé de 75%, à 1,40 USD. L'EBITDA ajusté a augmenté de 70%, à 402 MUSD. Pour le 4e trimestre, Reddit anticipe entre 1 et 1,03 MdUSD de revenus et un EBITDA ajusté de 480 à 510 MUSD, inférieur aux attentes du marché.

Les valeurs pétrolières attendues dans le vert

En revanche, Chevron devrait progresser de 1,24%. Le groupe pétrolier et gazier a vu son bénéfice net bondir de 180% au 3e trimestre 2026 à 9,9 MdsUSD grâce à des marges de raffinage en forte hausse, malgré une production mondiale en recul. Le bénéfice des activités de raffinage et de distribution atteint 4,9 MdsUSD, contre 1,1 MdUSD un an auparavant. Aux Etats-Unis, les raffineries du groupe ont traité un volume record de 1,09 million de barils par jour. Leur taux d'utilisation approche 98%. En outre, le groupe mise sur le Venezuela pour soutenir sa croissance. Ses coentreprises prévoient d'y investir 7 milliards de dollars sur cinq ans.

Son concurrent ExxonMobil a dévoilé un bénéfice ajusté de 17,5 MdsUSD au titre du 3e trimestre 2026. Il dépasse la prévision moyenne des analystes de 16,6 MdsUSD, selon les données compilées par LSEG. Le bénéfice par action ressort à 4,23 USD. Ce BPA est supérieur au consensus de 4,10 USD et en progression par rapport à celui du trimestre précédent : 3,52 USD. Le titre est attendu en hausse de près de 2%.

USA-Iran : un cadre de pourparlers sous médiation du Qatar

Au delà de cette avalanche de résultats, les marchés gardent les yeux rivés sur les tensions au Moyen-Orient, où les combats sont loin de s'estomper.

La coalition militaire menée par l'Arabie saoudite a annoncé vendredi sur le réseau social X avoir intercepté un drone tiré par les Houthis pro-iraniens du Yémen dans la région de la ville sainte de La Mecque, ce que les rebelles ont nié.

De son côté, les forces armées iraniennes affirment jeudi que quatre nouveaux pétroliers ont pris feu après avoir percuté des mines dans le détroit d'Ormuz.

Sur le front diplomatique, une délégation du Qatar est arrivée ce vendredi à Téhéran, selon l'agence officielle IRNA, afin de mener des discussions avec des responsables iraniens, alors que des efforts diplomatiques sont en cours pour relancer les négociations de paix avec les Etats-Unis. Cette visite intervient un jour après que le Wall Street Journal a rapporté que le vice-président américain J.D. Vance a adressé une lettre à Mohsen Rezaï, secrétaire du conseil suprême de sécurité nationale iranien afin de relancer les négociations avec Téhéran et d'éviter de nouvelles frappes américaines. Selon le quotidien économique américain, la démarche de J.D. Vance ne relève pas d'un "accord de paix", mais vise à poser les bases d'un "éventuel cadre de négociations."

Face à ce climat géopolitique toujours délétère, les cours du pétrole sont de nouveau orientés à la hausse. Après 13h30, le prix du Brent gagne 1,63% à 117,55 USD. Le WTI américain progresse de 1,02% à 104,12 USD.

Fed : vers un nouveau resserrement monétaire ?

Hormis les tensions géopolitiques incessantes, la Fed reste sous surveillance après le statu quo sur ses taux directeurs entre 3,75 et 4%, avant les élections de mi-mandat aux Etats-Unis, le 3 novembre prochain. Les prochaines décisions de la Banque centrale américaine sur les taux d'intérêt agitent les analystes.

J. Safra Sarasin considère que les banques centrales mondiales devraient poursuivre le relèvement de leurs taux directeurs, même si la Fed les a maintenus inchangés lors de sa réunion mercredi dernier. "Aux Etats-Unis, la croissance économique reste forte et les dépenses nominales sont trop vigoureuses pour permettre à l'inflation de revenir durablement à 2%. Toutes les variantes de la règle de Taylor suivies par la Fed indiquent que les taux devraient être plus élevés, même en excluant les effets des prix de l'énergie. Les responsables ont choisi de recueillir davantage d'informations, mais les arguments en faveur d'un resserrement restent convaincants. Nous maintenons notre prévision d'une hausse en décembre, suivie de trois relèvements supplémentaires en 2027, qui porteront le taux directeur dans une fourchette de 4,75 à 5%", explique la banque privée suisse.