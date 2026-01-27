Outset Medical progresse après l'approbation par la FDA d'un système de dialyse amélioré

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
27 janvier - ** Les actions du fabricant d'appareils médicaux Outset Medical OM.O augmentent de 8 % à 5,30 $ avant l'ouverture du marché
** La société déclare que la FDA américaine a autorisé son système de dialyse de nouvelle génération, Tablo, qui présente des caractéristiques de fiabilité supplémentaires
** L'entreprise ajoute que la cybersécurité améliorée de Tablo répond aux normes les plus récentes de la FDA
** Tablo est utilisé pour l'hémodialyse - un traitement qui filtre les déchets du sang lorsque les reins sont défaillants
** La société indique que les mises à jour matérielles et logicielles visent à réduire les besoins de maintenance et à améliorer la durabilité dans les hôpitaux
** Les livraisons du nouveau système commenceront au deuxième trimestre 2026; les utilisateurs actuels peuvent se mettre à niveau
** Les actions ont chuté de 78% en 2025
