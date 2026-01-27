 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Outset Medical progresse après l'approbation par la FDA d'un système de dialyse amélioré
information fournie par Reuters 27/01/2026 à 15:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 janvier - ** Les actions du fabricant d'appareils médicaux Outset Medical OM.O augmentent de 8 % à 5,30 $ avant l'ouverture du marché

** La société déclare que la FDA américaine a autorisé son système de dialyse de nouvelle génération, Tablo, qui présente des caractéristiques de fiabilité supplémentaires

** L'entreprise ajoute que la cybersécurité améliorée de Tablo répond aux normes les plus récentes de la FDA

** Tablo est utilisé pour l'hémodialyse - un traitement qui filtre les déchets du sang lorsque les reins sont défaillants

** La société indique que les mises à jour matérielles et logicielles visent à réduire les besoins de maintenance et à améliorer la durabilité dans les hôpitaux

** Les livraisons du nouveau système commenceront au deuxième trimestre 2026; les utilisateurs actuels peuvent se mettre à niveau

** Les actions ont chuté de 78% en 2025

Valeurs associées

OUTSET MEDICAL
5,3500 USD NASDAQ +7,65%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un Boeing 737-10 en vol. (Crédit: / Boeing)
    Boeing en perte trimestrielle
    information fournie par Reuters 27.01.2026 16:45 

    ((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) 27 janvier - ** Les actions de Boeing BA.N chutent de 2,3 % à 242,7 $ dans les échanges ... Lire la suite

  • Des membres du Bulletin des scientifiques atomistes présentent l'horloge de l'apocalypse, le 25 janvier 2018 à Washington ( AFP / Brendan Smialowski )
    Minuit plus proche que jamais pour l'horloge de l'apocalypse
    information fournie par AFP 27.01.2026 16:32 

    L'horloge de l'apocalypse, qui symbolise depuis 1947 l'imminence d'un cataclysme planétaire, s'est rapprochée mardi plus que jamais de minuit, alors que les inquiétudes grandissent concernant les armes nucléaires, le changement climatique et la désinformation. ... Lire la suite

  • Un opérateur à la Bourse de New York le 23 janvier 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )
    Wall Street sans direction claire, accueille une volée de résultats d'entreprises
    information fournie par AFP 27.01.2026 16:31 

    La Bourse de New York évolue en ordre dispersé mardi, digérant une nouvelle salve de résultats d'entreprises, en attendant ceux des poids lourds de la tech, tandis que le Dow Jones souffre de la chute du cours de l'assureur UnitedHealth. Vers 15H15 GMT, le Dow ... Lire la suite

  • Le président de la Réserve fédérale américaine (Fed) Jerome Powell le 10 décembre 2025 à Washington. ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / CHIP SOMODEVILLA )
    La Fed entame sa première réunion de l'année, chahutée par la tempête Trump
    information fournie par AFP 27.01.2026 16:18 

    La Réserve fédérale américaine (Fed) a débuté mardi sa première réunion de 2026 à l'issue de laquelle un statu quo sur les taux est attendu, une issue qui ne plaira pas au président Trump. La réunion à huis clos a démarré à 10H00 (15H00 GMT), selon un porte-parole. ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank